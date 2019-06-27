“سياحة جدة” تؤهل مدربي القطاعات ضمن برامج “إثراء تجربة الزائر”

جدة- ياسر بن يوسف

اختتم في جدة اليوم، البرنامج التدريبي للمدربين في “إثراء تجربة الزائر” ، والذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للزائر وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وشارك في البرنامج التدريبي (27) شاباً وفتاة تم ترشيحهم من قبل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة بالخدمات المباشرة المقدمة للزوار، كما قدم الدورة المدرب ثامر العمري.

ويستهدف برنامج التدريب جميع الجهات ذات العلاقة المباشرة في خدماتها مع الزائر، سواء الحكومية او الخاصة، وصُمم البرنامج ونُفذ بالتعاون بين مركز (تكامل) في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى بيت خبرة عالمي متخصص في التدريب في مجالات السياحة والضيافة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري على أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية وذلك لمساهمتها الفعالة في رفع مستوى جودة عناصر الخدمات السياحية خصوصاً مجال الضيافة من خلال خلق لغة مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائر من قبل كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

من جهته قال الاستاذ منير العتيبي مسؤول المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) بجدة أن مركز (تكامل) مستمر في العمل على عددٍ من المبادرات المشتركة، تتضمن تطوير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل جميع عناصر عملية خدمة الزائر ورفع جودتها بما يتماشى مع النقلة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي من مبادرات جديدة، ومشاريع جبارة، وبرامج حديثة تستوجب تأهيل كوادر بشرية على أعلى المستويات.