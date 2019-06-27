القلب يمتلك حاسة الشم

برلين ــ وكالات

أفاد علماء ألمان في إطار دراسة حديثة بقدرة القلب على “شم” الروائح. وخلص الخبراء إلى أن وظيفة “الشم” هي سمة من سمات العديد من أجهزة وأنظمة جسم الإنسان.

وبحسب العلماء فإن الروائح المختلفة الناتجة عن العطور أو الطعام والمواد الأخرى التي يحملها الهواء تدخل إلى الأنف ثم ترتبط بالمستقبلات الشمية، والتي بدورها تقوم بنقل الإشارات الكيميائية إلى الدماغ، وفق موقع “وان”.

وكان العلماء يعتقدون أن المستقبلات الشمية تتواجد فقط في الأنسجة المخاطية، ولكن نتائج الدراسات السابقة دحضت هذه النظرية. وأكد العلماء أن الأنف يستطيع شم “جزء صغير” من الروائح، بالإضافة إلى أن الرئتين والمعدة والقلب قادرة على “شمها” أيضا.

كما يمكن لهذه الأعضاء التعرف على الطعام الذي يتناوله البشر. وقام العلماء بوضع خلايا الدم بالقرب من إحدى المركبات الكيميائية تحمل رائحة، واتضح أن خلايا الدم بدأت بالانتقال إلى مكان تواجد الرائحة.