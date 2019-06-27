الجاسر يتفقد سير العمليات التشغيلية في مطار أبها

جدة- ياسر بن يوسف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتب سموه أمس مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مستهل زيارته للمنطقة متفقداً سير العمليات التشغيلية وخدمات الناقل الوطني في مطار أبها الدولي وفي منطقة عسير .

وتفقد المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس سير العمليات التشغيلية للخطوط السعودية في مطار أبها الدولي وتوفر كافة التجهيزات والخدمات والرحلات والسعة المقعدية اللازمة لأهالي منطقة عسير وزوارها والجنود المرابطين على حد الوطن الجنوبي، وتضمنت الزيارة تفقد مواقع الخدمات وغرفة العمليات بالمطار ومتابعة سير العمليات التشغيلية، والتقى الجاسر خلال زيارته لمطار أبها الدولي منسوبي “السعودية” في المطار مثمنا جهودهم في خدمة ضيوف الناقل الوطني، كما التقى مدير عام المطارات الجنوبية المكلف المهندس أحمد القحطاني وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمطار، وتناول اللقاء تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة المطار والخطوط السعودية في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها والجنود المرابطين على الحدود، ،

بعد ذلك تفقد المهندس صالح الجاسر مكتبي الخطوط السعودية في أبها وخميس مشيط واطلع على الإمكانات والتجهيزات التي تم توفيرها لخدمة الضيوف كما التقى بمنسوبي “السعودية” في المكتبين الرئيسيين في أبها وخميس مشيط مثمنا جهودهم وتفانيهم في خدمة ضيوف “السعودية” وبحث معهم الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات للضيوف ، واستطلع كذلك آراء عدد من الضيوف المتواجدين في المكتب والمطار حول مستوى الخدمات المقدمة لهم .

بعد ذلك زار المهندس صالح الجاسر مكتب “السعودية” في المدينة العسكرية في خميس مشيط بمنطقة عسير، واستعرض مع العاملين في المكتب الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، لتيسير إجراءات السفر لهم حيث بادرت بتوفير جميع الخدمات في مقر أعمالهم بالمنطقة وذلك في المدينة العسكرية وفي القاعدة الجوية بما في ذلك إصدار تذاكر أوامر الإركاب، والتذاكر المخفضة (50%) والحجوزات وجميع الخدمات الأخرى ، كما تقدم هذه الخدمات أيضاً عبر مكاتب الخطوط السعودية ومكاتب السفر والسياحة التي تم توقيع الاتفاقيات معها في عدة محافظات في المنطقة تيسيرا لإجراءات السفر لجنودنا البواسل في إجازاتهم وتنقلاتهم .

وقام مدير عام الخطوط السعودية بزيارة لمقر قيادة المنطقة الجنوبية حيث التقى بقائد المنطقة الجنوبية المكلف اللواء الركن محمد بن علي بن مصلح العمري، واستعرض معه توفر كافة خدمات الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، مؤكدا أن ما تقوم به “السعودية” في هذا الإطار واجب تمليه مسؤوليات الناقل الوطني ويفخر به جميع منسوبي المؤسسة