26% زيادة في أعداد الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز

الدمام : البلاد

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال شهر مايو لعام 2019م، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع (746,401) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 26.52%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م، وذلك وَفْقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

وسبق أن حقق الميناء نموًا لافتًا في عمليات المناولة خلال الربع الأول من العام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 24.3%، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 13.5% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

يذكر أن محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبلت مؤخرًا، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، عبر السفينة العملاقة (cosco solar) التي يبلغ طولها 400 متر و 59 متر عرضًا وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بالإضافة إلى عمق يصل إلى 16 مترًا، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019م.

كما سجل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يضاف لسجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل فيه سفنًا عملاقة يصل طولها إلى 400 متر وعمقها إلى 16 مترًا وبحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية والتي كان آخرها سفينة الصين العالمية الضخمة.