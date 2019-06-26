هنيدي وعبد الباقي يفتتحان موسم الكوميديا بجدة

جدة ـ خالد بن مرضاح

أعلنت الهيئة العامة للترفيه إطلاق برنامج الأعمال الفنية الكوميدية في مدينة جدة، بعدد من المسرحيات الترفيهية ضمن موسم جدة، حيث سيحظى محبو الفن المسرحي من 26 إلى 29 يونيو الحالي، بمتابعة ثلاثة اعمال للنجم محمد هنيدي، فيما ستعرض من 10 إلى 13 يوليو المقبل، مسرحية (كلها غلط) من بطولة النجم أشرف عبد الباقي.

وتتواصل الفعاليات الكوميدية في 10 يونيو الحالي وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع حول المدينة – الشلال، مع جولات نادي الكوميدي كلوب السعودي عبر معرضٍ أرتولوجي يضم مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال، عروض العائلة سندريلا السعودية، عروض الستاند آب العالمية



وفى سياق متصل أعلن الحساب الرسمي لـ”موسم جدة” على “تويتر” عن إحياء الفريق العالمي طباك ستريت بويز، لأول حفلاته بالمملكة على مسرح القاعة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 27 يونيو الجاري ضمن الحفلات الغنائية لأشهر نجوم العالم من خلال موسم جدة.

واكتسب الفريق شهرته في تسعينات القرن الماضي، وسيكون حفلهم ضمن جولتهم الغنائية العالمية الحالية، والذي سيقدمون فيه أغنيات ألبومهم الجديد “دي إن إيه”، بالإضافة إلى أشهر أغانيهم الكلاسيكية، وتتميز بالألبومات الأعلى مبيعا على الإطلاق التي تتضمن أكثر من 100 مليون تسجيل على مستوى العالم.