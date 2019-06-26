كسوف كلي للشمس مطلع الشهر

جدة ــ وكالات

من المنتظر أن تشهد الأرض في الثاني من يوليو المقبل كسوفا كليا للشمس، في حدث سيدوم 4 دقائق و33 ثانية، حسب وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وأفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بان الكسوف لن يكون مشاهداً في البلاد العربية.

وأضاف الجروان أن ذروة الكسوف الكلي للشمس سيكون في تمام الساعة 19:23 بتوقيت غرينيتش، لافتا إلى أن الأنحاء الغربية من أميركا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي ستشاهده، وفق ما ذكر موقع “اسكاي نيوز”.

وأوضح أن الكسوف الشمسي هو “حجب قرص القمر لقرص الشمس بشكل مؤقت على مناطق محدودة من الأرض، يستمر لبضعة دقائق، وذلك لوجود القمر بين الأرض والشمس مع بداية الشهر القمري”.