ترامب يهدد إيران بـ”القوة الكاسحة”

واشنطن : وكالات

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالرد “بقوة كبيرة وكاسحة” على أي هجوم إيراني ضد أهداف أميركية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني “الرائع” يعاني بسبب سياسات النظام الذي يقود البلاد.

وقال ترامب في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: “القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات مثل (اللطف) أو (الرحمة)، لم تفهمها أبدا. للأسف فإن الشيء الذي يفهمونه هو القوة والنفوذ، والولايات المتحدة الأميركية هي أقوى قوة عسكرية في العالم”.

وأضاف: “الشعب الإيراني الرائع يعاني، ودون أي سبب على الإطلاق. قيادتهم تنفق أموالها كلها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر”.

لافتاً إلى أن التصريحات الإيرانية تظهر أن النظام لا يفهم الواقع

وصعد الرئيس الأميركي من لهجته، قائلا: “أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أميركي سوف يُقابل بقوة كبيرة وكاسحة. وفي بعض الجوانب، فإن كاسحة تعني المحو”