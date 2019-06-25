بي إم دبليو تعتزم زيادة مبيعاتها من السيارات صديقة البيئة

البلاد : وكالات

تسعى شركة “بي إم دبليو” لصناعة السيارات، إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة، والتي تعمل بواسطة بطاريات يمكن إعادة شحنها بنسبة 30% سنوياً حتى عام 2025، ممّا دفع الشركة إلى التعجيل في طرح سياراتها التي تعمل بواسطة البطاريات.

ويضع ذلك “بي إم دبليو” على طريق نحو بيع حوالي 700 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، هارالد كروجر، في بيان له إن “بي إم دبليو” تسارع الوقت

من أجل إنتاج السيارات الكهربائية،الصديقة للبيئة، وتتوقع أن ترى “منحنى نمو حاد بحلول عام 2025”.

وتستعد شركات صناعة السيارات في أوروبا لبدء تطبيق لوائح صارمة بشأن التقليل

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ستبدأ بصورة مرحلية من العام المقبل.