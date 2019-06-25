المحليات

بالصور.. مدني جدة يباشر حادث تسرب من ناقلة غاز بحي الأندلس

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1440 هـ      25 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- ياسر بن يوسف

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث تسرب من ناقلة غاز بحي الاندلس.

‏وأفاد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ‏إن عمليات 911 تلقت بلاغ في تمام 14:01 يفيد عن تسرب غاز من ناقلة وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة و فرق التدخل في المواد الخطرة ‏وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن تسرب من ناقلة غاز سعة ١٨ طن كانت تفرغ بخزانات احد المطاعم وتم التعامل مع الحالة من قبل الفرق بالقيام بعمليات التبريد اللازمة وانهاء التسرب وقد تم اخلاء المواقف المجاورة احترازياً وطلب شركة الغاز لنقل الناقلة من الموقع بعد التأكد تماماً من عدم وجود تسرب من خلال قراءات فرق التدخل .

واهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة

في جميع النشاطات وخصوصاً عند التعامل مع الغاز نظراً لخطورته في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة .

navigate_before
navigate_next
صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *