الخميس لن يكون نهاية مهلة “الصندوق العقاري” .. ومعالجة أوضاع المتضررين خلال شهرين

جدة : البلاد

أكد الأستاذ خالد العمودي مدير عام صندوق التنمية العقاري أنه سوف يتم معالجة أوضاع المتضررين من المواطنين الذين سبق أن صدرت لهم موافقات بالإقراض قبل التحول إلى البنوك .

وقال العمودي الذي كان يتحدث لـ”البلاد” يوم أمس ، أن التمديد الحالي سوف يستمر لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعاً لمجلس ادارة الصندوق لبحث أوضاع المتأخرين عن تسليم قروضهم بسبب التحول للبنوك للذين سبق أن صدرت لهم موافقات .

وكان من المقرر ان تنتهي مهلة التمديد بعد غدٍ الخميس ، غير أن العمودي أكد للبلاد أنه لن يكون هناك اعتماداً لهذه المدة في اليوم المحدد المعلن لمدة عام في السنة الماضية ، بل سيكون ذلك ساري المفعول حتى يتم حل أوضاع هذه الشريحة خلال اجتماع المجلس المشار اليه .