الإقتصاد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 8649.88 نقطة

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1440 هـ      25 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.91 نقطة ليقفل عند مستوى 8649.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جدوى ريت السعودية, الرياض ريت, كهرباء السعودية, إعمار, ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مهارة, بتروكيم, سافكو, ولاء, والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.97% و 3.64% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الراجحي، الإنماء, أميانتيت, والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 19.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3673.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 202 صفقة.

صحيفة البلاد

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