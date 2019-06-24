مقتل مدبر محاولة الانقلاب بإقليم أمهرة الإثيوبي

البلاد : وكالات

أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، وفاة الجنرال أسامنيو تسيجي مدبر محاولة الانقلاب في إقليم أمهرة، شمالي البلاد، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال ملاحقة أمنية له.

وأكدت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية، الأحد، فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرة، مساء أول أمس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أمس أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن

وضابطا متقاعدا تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي في مقر سكن الأول بالعاصمة أديس أبابا.

وأضاف أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشارا له قتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية.