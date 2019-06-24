مجلس فلوريدا يدفع 600 ألف دولار فدية لهاكرز

القاهرة – البلاد

اضطر المسئولون بولاية فلوريدا الأمريكية دفع مبلغ وقدره 600 ألف دولار لمجموعة من قراصنة الانترنت “الهاكرز” بعد تمكنهم من اختراق أجهزة الكمبيوتر بالولاية وزرع فيروس خطير أصاب الأجهزة بالولاية بالشلل شبه التام ، حيث أصبحت أجهزة الكمبيوتر لبلدية ريفيرا بيتش، إحدى ضواحى مدينة بالم بيتش، غير صالحة للاستخدام من قبل هجوم الفدية.

وذكرت صحيفة ” أى –بى –نيوز” الأمريكية أن الفيروس تسبب فى تعطيل البريد الإلكتروني، وضرب أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، وأجبر الموظفين على استخدام أنظمة الإدارة الورقية، ولم يتمكن الفريق التقنى بالولاية من معالجة الأجهزة للتخلص من هذا الفيروس الخطير ، فأضطر المجلس المحلى بالولاية للتصويت على دفع فدية للهاكرز ،وتحويل الفريق التقنى بالكامل للتحقيق.

وأضافت الصحيفة أنه تم دفع الفدية بعملة التشفير “البيتكوين”، وتم تغطية الدفع بواسطة بوليصة تأمين البلدة، وتعرضت فلوريدا لهذا الفيروس بعد أن ضغط أحد الموظفين على مرفق مفخخ برسالة بريد إلكترونى، وأدى الهجوم أيضًا إلى إيقاف تشغيل محطات ضخ المياه وتوليد الكهرباء والسحب الألى لمحطات الوقود.

وقال “سيزار سيرودو”، كبير مسؤولى التكنولوجيا فى شركة الأمن IOActive: “يحاول مجرمو الإنترنت دائمًا الحصول على أقصى ربح من خلال بذل أقل جهد ممكن، ولهذا السبب فإن استهداف تكنولوجيا المدينة يمثل فرصة عمل جيدة لهم”.