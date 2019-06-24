حرس الحدود ينقذ ستة مواطنين تعطل قاربهم بالخفجي

الدمام : واس

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي فجر اليوم ، من إنقاذ ستة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي ، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي تلقت بلاغاً يفيد بتعرض قارب نزهة للعطل بعرض البحر على بعد مسافة ميلين بحريين من رأس الخفجي ، وعلى متنه ستة مواطنين يطلبون المساعدة وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بالخفجي إلى الموقع، وبفضل من الله، تم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.