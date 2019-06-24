الأخيره

حرس الحدود ينقذ ستة مواطنين تعطل قاربهم بالخفجي

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1440 هـ      24 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : واس

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي فجر اليوم ، من إنقاذ ستة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي ، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي تلقت بلاغاً يفيد بتعرض قارب نزهة للعطل بعرض البحر على بعد مسافة ميلين بحريين من رأس الخفجي ، وعلى متنه ستة مواطنين يطلبون المساعدة وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بالخفجي إلى الموقع، وبفضل من الله، تم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *