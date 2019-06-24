الدولية

ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران تستهدف خامنئي

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1440 هـ      24 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
ترامب يفرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي

واشنطن : وكالات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خصوصا مرشد النظام علي خامنئي.

وجاءت العقوبات بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أيام.

وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي إن العقوبات المشددة تستهدف مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، وإن بلاده تريد وقف رعاية إيران للإرهاب.

وأوضح ترامب أن الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران بغض النظر عن إسقاط الطائرة الأميركية.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاج السلاح النووي، لكنه في ذات الوقت قال إن بلاده لا تسعى للحرب.

صحيفة البلاد

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