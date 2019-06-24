القادسية يزكي الزامل رئيسًا

الدمام- حمود الزهراني

أعلن نادي القادسية ، تزكية مساعد الزامل رئيسا لمجلس الإدارة خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأوضح القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “الجمعية العمومية للنادي نصبت مساعد الزامل رئيسا لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات مقبلة”.

يذكر أن القادسية هبط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم، بعد أن حل في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين.

وسيعمل مجلس إدارة مساعد الزامل على تدعيم صفوف الفريق الكروي بشكل مميز؛ من أجل المنافسة بقوة في الموسم المقبل، والعودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى.