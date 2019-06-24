العوفي رئيسا لنادي أحد

جدة- البلاد

اختارت الجمعية العمومية لنادي أحد حمود العوفي ، رئيسا للنادي لمدة الأربع سنوات المقبلة.

وكانت انتخابات نادي أحد قد شهدت إثارة غير متوقعة، تمثلت في انسحاب مرشح الرئاسة الأول رجل الأعمال المعروف عبدالله اليوسف الحربي، لمصلحة المرشح حمود العوفي الحربي.

وتراجع اليوسف عن الترشح للرئاسة، بينما قبل بالانضمام إلى مجلس إدارة العوفي، الذي تقدم بأوراقه في آخر أوقات تقديم ملفات الترشح.

يذكر أن رئيس النادي السابق سعود الحربي، كان من الداعمين لإدارة اليوسف

ومن المتوقع دعمه للرئيس الجديد، مع نائب الرئيس السابق والإداري المخضرم فايز بن عايش الحربي.