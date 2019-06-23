آل الشيخ يتفقد إدارة تعليم صبيا وسير العمل بالمشاريع التعليمية التابعة لها

صبيا : واس

قام معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, بزيارة تفقدية لإدارة تعليم محافظة صبيا, ضمن جولة معاليه التفقدية التي يقوم بها لمختلف القطاعات والمشاريع التعليمية التابعة للوزارة بمنطقة جاران.

والتقى معاليه في مستهل زيارته بمدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ومنسوبي الإدارة, بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وبحث معاليه الموضوعات التي تهم عمل الإدارة والمشاريع التعليمية المنفذة وتحت التنفيذ والخدمات التي تقدمها لطلاب وطالبات المدارس التابعة للمحافظة.

ووقف معالي وزير التعليم خلال الجولة على معرض الورشة الطلابية لطلاب وطالبات تعليم صبيا التي تنفذها الإدارة بمراكز الأحياء والمدارس التابعة للإدارة في مجالات الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والنحت والرسم على الزجاج والخشب والطباعة إلى الملابس والأواني المنزلية والدورات التدريبية في المجالات المهنية الأخرى من كهرباء ونجارة إلى جانب العديد من المبادرات في مجالات الروبوتات وري المزارع بالتقطير وغيرها من المهن والحرف الأخرى التي تمثل تراث وحاضر ومستقبل أبناء المنطقة, وكذا مشاركة أبناء الشهداء بالمعرض.

إثر ذلك تفقد معاليه مشروع مجمع الطيري التعليمي لمدارس البنين بصبيا والذي يجري تنفيذه حالياً بنحو 19 مليون ريال, ومشروع صفوف التعليم المبكر بمدارس المحافظة والذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام الدراسي القادم بفصل دراسي بمجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالمحافظة, مستمعاً معاليه لشرح مفصل من مدير تعليم صبيا عن المشروعين والخدمات التي سيقدمانها وبقية المشاريع التعليمية المنفذة التي ما زالت تنفذ بالمحافظة من خدمات وإمكانيات مادية وبشرية ستسهم في تهيئة الأجواء الدارسية الملائمة للطلاب والطالبات وزيادة التحصيل الدراسي لديهم.

واختتم معالي وزير التعليم زيارته للمدارس التابعة لمحافظة صبيا بزيارة مجمع قرية الباحر التعليمي, مطلعاً على سير مراكز الأحياء والبرامج الصيفية المنفذة بالمجمع, والمعرض المصاحب للنشاطات والفعاليات التي تنفذها المدارس التابعة للإدارة في عدد من المجلات الثقافية والرياضية والاجتماعية والدورات التدريبية إضافة لحملة التبرع بالدم المقام ضمن الفعاليات المنفذة بالمجمع, وشهد والحضور العديد من المسابقات المنفذة في عدد من الألعاب الرياضية والترفيهية الموجهة للطلاب.