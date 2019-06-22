مصر تهزم زيمبابوي في إفتتاح كأس أمم أفريقيا

البلاد : متابعات

نجح المنتخب المصرى فى تحقيق فوز ثمين على منتخب زيمبابوى بهدف مقابل لا شئ سجله تريزيجيه فى الدقيقة 42 من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في مستهل مشوار المنتخبين، بكأس الأمم الأفريقية 2019 .

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب “الفراعنة”، خاصة في الشوط الأول الذي أضاع خلاله أكثر من هدف محقق، وسط تراجع دفاعي كبير من جانب زيمبابوي.

وبتلك النتيجة حصد المنتخب المصري أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تراجع منتخب زيمبابوي للمركز الرابع.