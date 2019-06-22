“تعليم جدة” تستعد لبرامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

جدة : البلاد

أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لبدء برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.

وأكد مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لبدء البرنامج وتوفير الاحتياجات والإمكانات والمرافق والمواد التعليمية كافة، مشير إلى أن فعاليات التدريب ستستمر لمدة شهر بمعدل خمسة أيام في الأسبوع.

وأشار إلى أن مرحلة التنفيذ للبرامج التدريبية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 4 ذو القعدة المقبل، لافتاً الانتباه إلى أن البرامج التطويرية ستكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، وتقام في 6 مراكز تدريبية بمحافظة جدة, والتي تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية في 298 برنامجاً تدريبياً.

وأوضح أن إجمالي عدد البرامج التدريبية الصيفية هذا العام للمعلمات بجدة بلغ 141 برنامجاً وستقام في أربعة مراكز موزعة جغرافياً على جدة ورابغ, فيما بلغ عدد المتدربات المسجلات بها 5427 متدربة.

وبين أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيف لها برامج اللغة الصينية, والطفولة المبكرة, والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة.

وقدم مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة شكره لمعالي وزير التعليم, ولمعالي نائب وزير التعليم على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في النواحي كافة.