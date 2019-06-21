مفاجأة.. افتتاح (الكان) بين مصر وزيمبابوي مُهدد بالإلغاء!

كتب- محمود العوضي

باتت المواجهة الافتتاحية بين منتخب مصر ومنافسه منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تنطلق مساء اليوم الجمعة مهددة بالإلغاء، بسبب ما حدث مع لاعبي زيمبابوي الموجودين في العاصمة المصرية.

وأطلق لاعبو منتخب زيمبابوي تهديداً بالانسحاب من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من اتحاد الكرة في بلادهم، بالإضافة إلى عدم توجههم إلى استاد نادي السكة الحديد ، حتى يخوضوا تدريباتهم يوم أمس الخميس.

ورفض لاعبو منتخب زيمبابوي مغادرة فندق الإقامة، وعقدوا جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة في مقر إقامتهم، مع التهديد بعدم اللعب أمام مصر، وحجز بعضهم تذاكر الطيران للرحيل عن البلاد، وفقاً لما قاله الصحافي الزيمبابوياني هوارد موسونزا.

على الجانب الآخر، يستعدّ منتخب مصر للمباراة بشكل طبيعي، وتفقد الفراعنة أرضية ملعب القاهرة الدولي قبل التوجه إلى استاد الدفاع الجوي لخوض المران الختامي. ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخب زيمبابوي وأوغندا والكونغو.