فيصل بن نواف يثمن العمل التطوعي

سكاكا – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أهمية العمل التطوعي وإسهامه في تكاتف المجتمع وزيادة أواصر المحبة والمودة، من خلال تقديم المساعدة للآخرين ويعزز الثقة بالنفس، ويساعد الفرد على بناء ذاته وقدراته وتطويرها، مثمنا الجهود التطوعية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف محمد بن خليل العلي وأعضاء وعضوات المجلس، حيث استمع إلى شرح عن أهداف الجمعية واسهامها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة ، واحتضان المتطوعين والفرق التطوعية وتطوير أعمالهم، وإعداد كفاءات ورواد للعمل التطوعي، وإقامة أندية ومجالس شبابية تنموية لتطوير هذه الأعمال.