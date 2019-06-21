فرناندو توريس يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

البلاد : وكالات

أعلن مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق فرناندو توريس ، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب نهائياً.

وقال توريس (35 عاماً) الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012 في مقطع فيديو نشره على حسابه على تويتر، ” بعد 18 عاما مليئة بالشغف، حان الوقت لإنهاء مسيرتي كلاعب في الملاعب”.

وبدأ توريس في صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ترعرع فيه كلاعب يافع حتى وصل إلى الفريق الأول ولعب لصالحه طوال تسع سنوات.

وانتقل إلى صفوف ساغان توسو الياباني قادماً من أتلتيكو مدريد علماً بأنه دافع أيضاً عن ألوان ناديي ليفربول وتشلسي الإنكليزيين.

وسجل مع أتلتيكو، 111 هدفاً في 334 مباراة، و81 هدفاً في 142 مع ليفربول و41 هدفاً في 172 مع تشلسي.