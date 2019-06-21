المنصوري يختتم زيارته إلى باريس

الرياض – البلاد

اختتم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، والوفد المرافق زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقب حضور فعاليات معرض باريس الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ 53 ،

حيث التقى خلال الزيارة بوزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن، ورؤساء كبرى الشركات المرتبطة بمجالات الطيران المدني، بحث خلالها الأنشطة المتخصصة بقطاع الطيران كالبناء والتشييد وأنظمة التقنية وتشغيل المطارات وخدمات الطيران ونظام الملاحة وغيرها،

إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الطيران المدني التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومستجدّات البيئة الاستثمارية ومجالات الاستثمار في القطاع.