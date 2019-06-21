 المملكة توفر الحياة الكريمة لأكثر من مليون لاجئ

الرياض – سامية الغريبي

الحديدة – عكار – واس

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المملكة تحتضن على أراضيها أكثر من مليون زائر (لاجئ) من الأشقاء اليمنيين والسوريين والمينماريين، مؤكدا أن اللاجئين الموجودين على أرض المملكة تقدم لهم كل التسهيلات الممكنة لعيش حياة كريمة؛ تقديراً لأوضاعهم وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية.

وأوضح أن عدد اللاجئين السوريين يبلغ أكثر من 900 ألف لاجئ، فيما تجاوز عدد اللاجئين اليمنيين مليوناً و400 ألف لاجئ، مبيناً أن التسهيلات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والإعفاء من الرسوم والغرامات، بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار.

من جهة ثانية وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التمور في مناطق واسعة من الخوخة بمحافظة الحديدة. وفي تشاد سلّم فريق المركز 80 طناً من التمور هدية المملكة بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية عرجون خليل جلال.

كما وصل وفد مركز الملك سلمان برئاسة مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز إلى بيروت في زيارة تفقديه التقى خلالها مسؤولي وممثلي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في لبنان لبحث المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز لصالح اللاجئين السوريين هناك، ولمعرفة احتياجاتهم الإنسانية.

والتقى وفد المركز خلال الزيارة سماحة مفتي منطقة عكار بشمال لبنان الشيخ زيد محمد بكار ، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأشاد الشيخ بكار بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة ودوره في خدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم وبالأخص لبنان.