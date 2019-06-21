الكويت الأعلى حرارة في العالم .. والسعودية تدخل المنافسة

جدة : البلاد

دخلت الكويت رسميا قائمة أعلى درجات الحرارة القياسية في العالم، بعد أن سجلت أعلى درجة حرارة في قارة آسيا في محطة مطربة شمال غرب البلاد ، وذلك بحسب لجنة خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

وكانت الكويت قد سجلت في بداية شهر يونيو الجاري أعلى درجة حرارة في العالم ، حيث بلغت درجة الحرارة 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي البلاد، وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التي قاربت في المتوسط 49 درجة مئوية في الظل بمطار الكويت، إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث سجل مؤشر الأحمال يومها 13500 ميغاواط.

و يبدو أن المملكة العربية السعودية قد دخلت السباق بقوة حيث سجلت اليوم درجات حرارة و رطوبة عالية تصل ما يقارب46 درجة مئوية و رطوبة عالية .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أشارت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) إلى طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على (منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة.

ويمكن متابعة الطقس لحظيا و بصورة مرئية بالضغط علي الرابط :

https://www.ventusky.com/?p=21.9;35.9;3&l=temperature-2m&t=20190621/12