الشورى: ضبط سوق الألعاب ومكافحة العنوسة والطلاق

الرياض – البلاد

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الاثنين القادم على عددِ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها, واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

كما يصوت المجلس على توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني, بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

وخلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة أيضاً يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وتطالب اللجنة برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.

ومن الموضوعات المدرجة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق” والتقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438 / 1439هـ , ومن أبرزها مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. يأتي ذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشان التقرير.