إخلاء سكان عمارة احترازيًا بعد نشوب حريق بمحل تجاري بجدة

جدة- ياسر ين يوسف

باشرت فرق الدفاع المدني بالادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة حادث حريق في محل تجاري بحي البلد .

وقال نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الحادث عبارة عن حريق بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة أدوار

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحادث والقيام بعمليات الاطفاء والتبريد والتهوية للموقع

وأشار إلى أنه تم اخلاء بعض سكان الشقق القريبة من الحريق احترازياً وجميعهم بصحة جيدة ولم تسجل حالات اصابة .

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع سكان المنطقة اتباع ارشادات السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية والتي قد تتسبب في حوادث حريق لأقدر الله متمنين السلامة للجميع .