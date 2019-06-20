المملكة تهدي تشاد 80 طناً من التمور

إنجامينا : واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 80 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد ، بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية عرجون خليل جلال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد جميل عبدالرحمن ششه، وممثلي وزارة المالية السعودية وفريق المركز، وذلك في مقر وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بالعاصمة إنجامينا.

ووقّعت وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.