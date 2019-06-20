الأولى

المملكة تهدي تشاد 80 طناً من التمور

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1440 هـ      20 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

إنجامينا : واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 80 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد ، بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية عرجون خليل جلال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد جميل عبدالرحمن ششه، وممثلي وزارة المالية السعودية وفريق المركز، وذلك في مقر وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بالعاصمة إنجامينا.

ووقّعت وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *