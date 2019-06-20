المحاكم العمالية تصدر 3700 حكم خلال 18 يوماً

الرياض ــ سامية الغريبي

كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة 3700 حكم، خلال 18 يومًا في رمضان المنصرم، مدة أيام العمل الرسمية خلال الشهر.

وأوضحت الوزارة، أن 946 حكماً من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف، فيما صدر 2754 حكماً عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 1219 حكماً، تليها مكة المكرمة بـ 888 حكماً، ثم الشرقية بـ 673 حكماً، ثم المدينة المنورة بـ 402 حكماً، ثم القصيم بـ 259 حكماً. وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ 96 حكماً، تليها عسير بـ 88 حكماً، ثم حائل بـ 33 حكماً، ثم الباحة بـ 16 حكماً، ثم جازان بـ 13 حكماً.



وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

وأكدت الوزارة أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.