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سقط داخل الأراضي اليمنية في منطقة مأهولة بالمدنيين

التحالف: رصد صاروخ باليستي انطلق من حرم جامعة صنعاء

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1440 هـ      20 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام السادسة وثلاث وأربعون دقيقة (6:43) من صباح اليوم ، رصدت منظومات الاستطلاع انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء في أمانة العاصمة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية حيث تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية لم تسلم منها حتى مناطق المدنيين الأبرياء الذين يخضعون تحت سيطرتهم مايعد جريمة حرب، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني.

صحيفة البلاد

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