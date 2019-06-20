الأحساء: إنذار 72 مبنى مخالفا لاشتراطات السلامة

الأحساء ـ حمود الزهراني

اوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أنه وامتداداً لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، أنذرت الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف 72 مبنى ” تحت الإنشاء” أخلّت بإشتراطات السلامة الانشائية وإزالة أنقاض مبانيهم ،

لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي متزامنا مع خطط الأمانة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة للمدينة.

إلى ذلك ضبطت البلدية عدة مخالفات لأصحاب منازل سكنية ومباني تجارية تتمثل في عدم التقيد بوسائل “سواتر” السلامة بمحاذاة المباني تحت الانشاء ، إضافةًً الى مخالفات أخرى متعلقة بعدم وضع “حاويات جمع وترحيل المخلّفات الانشائية “، فيما تم تطبيق الجزاءات بحق متجاوزي اللوائح والأنظمة البلدية.



من ناحية أخرى وتواصلاً لخطط وبرامج المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية ، صادرت واتلفت بلدية وسط الهفوف التاريخي 263 كيلوجراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك ” الفاسدة ” ، وتم توجيه الإنذارات والالزام بتصحيح الأوضاع لـ 19 منشأة لبيع الأسماك – مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية رقم 218.