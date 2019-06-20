أمين الشرقية يدشن دوار رؤية 2030

الدمام-حمود الزهراني

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس «الثلاثاء»، دوار رؤية، بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وذلك بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

ويأتي تدشين الدوار ضمن مبادرة ‫نقوش الشرقية التي يشرف عليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.



وأكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن دوار الرؤية تم إعادة تأهيله بناءً على توجيه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية وبدعم مستشفيات المانع بالخبر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، ويركز تصميمه للطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخاصة الصحراء و الكثبان الرملية،

لافتا الى أن إعادة تأهيل الدوار وتصميمه متوافقاً مع رؤية المملكة 2030. وأشار الى أن هذا الدوار هو الأكبر في محافظة الخبر، حيث تم استخدام تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تصميمه ويبلغ حجم الدوار 11,300 متر مربع، بطول يبلغ قطره 120م، وتم عمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً،

وتم تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذو خبرات عالية. كما أن هذا المشروع جاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف رفع الشراكة المجتمعية بين الأمانة والقطاع الخاص فيما يخدم المنطقة.