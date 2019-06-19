التحالف يسقط طائرتين حوثيتين..وانفجار يضرب مخازن الميليشيا في حجة

جدة ــ واس

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقتا باتجاه المملكة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من ايران . وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها. وأضاف أن القوات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة. وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها،

وقد تم كشفها وإسقاطها. وأضاف قائلا: “إننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية”. وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، قد تمكنت امس الأول من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الانقلابية باتجاه أبها. في غضون ذلك ضرب انفجار هائل مخزن أسلحة تابعا لميليشيات الحوثي الانقلابية، شرق مديرية حرض غربي محافظة حجة وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة.

وأكد كذلك أنه استمر سماع دوي الانفجارات مع حريق شب في المخزن لعدة ساعات. فيما واصلت مقاتلات تحالف لدعم الشرعية استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة. وتمكنت أيضا قوات الجيش اليمني من السيطرة على مناطق عدة في المحافظتين، فيما واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصاً في جبهة الجبلية. واستمرت الميليشيات بإرسال التعزيزات العسكرية إلى المناطق الجنوبية للحديدة، وواصلت حفر مزيد من الخنادق والأنفاق عبر خطوط التماس داخل المدينة في أجواء من التصعيد العسكري غير المسبوق على امتداد جبهات الحديدة والساحل الغربي.