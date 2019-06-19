الأحساء: 7,2 مليون للمرحلة الثالثة لمشروع جبل الشعبة

الاحساء ـ حمود الزهراني

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن أنه وضمن خطط الأمانة المرحلية لإنجاز أعمالها بمشروع متنزه جبل الشعبة ” شمال – شرق الواحة ” تم توقيع عقد في الاشغال العامة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تتركز في الاعمال الميكانيكية لتشغيل البحيرات والشلالات ، تركيب العاب المغامرات ، تجهيز المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية ، مضيفاً ان خطوات البدء في اعمال مرحلة المشروع والانجاز خلال المدة المقررة لذلك جارية في الفترة الحالية ، وان الكلفة الاجمالية لعقد تنفيذ المرحلة بلغت 7224657 .

وأوضح الملحم انه سيتم طرح المرحلة الرابعة من مشروع المتنزه للتنفيذ خلال الفترة القادمة والتي ستتضمن عناصر ترفيهية وخدمية عدة من بينها (مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي ،موقع لسباقات المركبات الرملية ،جسور مشاة تعبر الشلالات ، مواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات ، ممرات مشاة ومناطق مظللة ، موقع لعربات الطعام food” truck ” ،تسويرالمنتزة بنباتات تسلق ، انشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لاتعيش بالمناطق الحاره ، توفير نظام تبريد للاجواء خاصة في فصل الصيف ).

ولفت الملحم إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تم من خلالهما إنجاز عناصر عدة وتضمن ذلك تنفيذ ( ساحات تزلج جبلية ، مظلات للجلوس ، ساحات خاصة بإقامة الفعاليات والاكشاك المؤقتة للمناسبات العامة ، مجاميع العاب الأطفال ، ممرات المشاة ، تنفيذ اعمال زراعية ومسطحات خضراء، تركيب الإنارة الليلية للممرات والطرق الداخلية للمنتزه ،مواقف للمركبات ، التلفريك المعلق والذي يبلغ طول مساره “1500متر” مكون من ثلاث محطات ، بحيرتين سُفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف مترمربع وشلالين بطول يُقدر بحوالي 1100 متر على شكل تضاريس الجبل ، 3 جسور شد خشبية معلقة تتراوح أطوالها بين 190 – 320 متر طولي،الحبل الطائر (sky rope) ،أبار مياه جوفية ، دورات مياه في مواقع مختلفة من الجبل.