أمير الكويت يصل العراق في أول زيارة منذ سنوات

بغداد : متابعات

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى العراق، اليوم الأربعاء، في زيارة هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة في 2012 ليترأس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وكان في استقبال أمير الكويت لدى وصوله الرئيس العراقي، برهم صالح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد سيبحث خلال زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وقال نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، لوكالة «الأنباء الكويتية»، إن زيارة أمير الكويت للعراق تأتي في إطار العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین، لافتًا إلى أن الزيارة تنطوي على أبعاد مھمة ودلالات حیویة، مؤكدًا حرص أمیر الكويت على الاھتمام والرعایة للعلاقات الأخویة وسعيه لتطویرھا وتعزیزھا في المجالات كافة.