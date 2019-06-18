ميركل: أدله دامغة تثبت ضلوع إيران في اعتداء خليج عمان

البلاد : وكالات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، وجود أدله دامغة تثبت ضلوع إيران في حادث استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

وقالت ميركل، خلال تصريحاتها في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في برلين: “نحن ننظر في هذه الأفعال بجدية بالغة، هناك دليل قوي”.

وأضافت ميركل التي أيدت النتائج الأمريكية حول الحادث، أن الوضع الحالي خطير للغاية، مؤكدة أن ألمانيا ستخبر جميع الأطراف، خاصة إيران، بأن “الموقف يجب ألا يتصاعد”.

وأكدت ميركل في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لنزع فتيل التوترات المتصاعدة مع إيران بطريقة سلمية، لكن يتعين على طهران الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضافت “نسعى جاهدين لأن تلتزم إيران (بالاتفاق النووي). وإذا لم تفعل، فستكون هناك عواقب بالطبع”.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حذّر، أمس الإثنين، إيران بشدة من خطورة خرق الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.

وقال ماس، بعد مشاورات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، “لن نقبل بالتأكيد أي تخفيض من جانب واحد لالتزاماتنا الخاصة”.

وأكد الوزير أن جميع الأطراف مطالبة بالامتثال لالتزاماتها، لافتاً إلى أنه فقط بذلك يكون هناك مستقبل للاتفاق النووي.