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طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة
المحليات

طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

كتبه صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1440 هـ      18 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الاجزاء الشرقية من وسط المملكة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد

من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والاجزاء الشرقية من منطقة الرياض تمتد الى منطقة نجران

وكذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة

خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير وتمتد الى مرتفعات الباحة.

صحيفة البلاد

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