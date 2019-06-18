سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة السعوديين إثر زلزال في محافظة نييغاتا

البلاد : متابعات

أكدت سفارة خادم الحرمين لدى اليابان اليوم الثلاثاء سلامة جميع المواطنين إثر الزلزال في محافظة نييغاتا والتي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، وأهابت بأهمية التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية.. .. متمنية السلامة للجميع .

وذكرت سفارة المملكة لدى اليابان عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تتابع السفارة الزلزال في محافظة نييغاتا (6.8 درجات)، والتحذير من موجة تسونامي (اليوم الثلاثاء).. وتؤكد سلامة جميع المواطنين، مهيبة بأهمية التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين: 09055833862 أو 0335895242 “.

وكانت السلطات اليابانية قد أطلقت اليوم الثلاثاء تحذيراً من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال غربي البلاد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً، وقع قبالة ساحل اليابان اليوم على بعد 85 كيلومتراً شمال شرقي جزيرة هونشو.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية. لكن وكالة رصد الزلازل اليابانية أصدرت تحذيرا من أمواج مد بحري عاتية بارتفاع يتراوح بين متر ومترين على طول الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الرئيسية بالبلاد.