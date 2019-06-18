القبض على بلاتيني لتورطه في فساد مونديال قطر

باريس : وكالات

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، صباح اليوم، في ظل تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

وكان بلاتيني، نجم وقائد المنتخب الفرنسي السابق، قد تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي (يويفا) في عام 2007 وظل في المنصب حتى عام 2015، عندما أوقف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بقرار من لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في ظل قضية فساد.

وذكرت صحيفة “ميديا بارت” الإلكترونية الفرنسية أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلاتيني صباح اليوم ضمن القضية المتعلقة بمزاعم الفساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022 .

وتردد أنه جرى نقله إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.