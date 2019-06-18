الفالح يشدد على أمن الملاحة والإمدادات

طوكيو – وكالات

ارتفعت أسعار النفط الاثنين متأثرة بتصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل.

ومما يدعم الأسعار أيضا التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها إن من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو/تموز، آملا بأن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح أمس إن من المهم جدا للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، مشددا على أن جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات.

وتوقع الوزير أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين، بما في ذلك روسيا، خلال الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط ، مشيرا إلى أن المنظمة تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

وتأتي تصريحات الوزير مع تصاعد التوترات والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية على ناقلات نفط قبالة الإمارات و خليج عمان ، مؤكدا ن الاعتداء استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم ، وأن المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية”، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.