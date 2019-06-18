“الصحة” تمدد التقديم على وظائف «طبيب مقيم الأسنان» حتى 25 يونيو

البلاد : متابعات

مددت وزارة الصحة فترة إعلان وظائف «طبيب مقيم الأسنان» حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/25.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بتاريخ 13 يونيو الجاري توفر 512 وظيفة «طبيب مقيم أسنان» (رجال ونساء) للسعوديين فقط،

ودعت الراغبين بالتقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة

إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/6/16 من خلال الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx قبل أن تعلن اليوم تمديد التقديم حتى يوم 25 يونيو الجاري.