الخطوط السعودية تتفق مع إيرباص لزيادة طلبيتها لـ100 طائرة

باريس : واس

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص لصناعة الطائرات اليوم, اتفاقية بموجبها يتم زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية للخطوط السعودية من فئتي A321/A320-neo وعددها 35 طائرة لتصبح 100 طائرة عبر طلبية جديدة تشمل 65 طائرة، منها اتفاقية مؤكدة تستحوذ بموجبها الخطوط السعودية على 30 طائرة من طراز A320neo مع أحقية إضافة 35 طائرة أخرى من فئتي A321/A320-neo .

ووقعت الاتفاقية برعاية معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ، وذلك في (معرض باريس للطيران 2019) إذ وقعها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, وعن شركة إيرباص رئيس الشؤون التجارية بالشركة كريستيان شيرير.

واشتملت الاتفاقية إلى جانب طلبية الطائرات, على تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للمملكة في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز المقدرات الفنية المحلية وتدريب الموارد البشرية وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.

وأوضح المهندس صالح الجاسر أن الطائرات ستوجه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات خطط المؤسسة لتطوير الأداء التشغيلي وتوفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة النقل الجوي داخل المملكة بصفة رئيسية , وربطها بشتى أنحاء العالم بما يسهم في تحقيق العديد من المبادرات الأخرى لرؤية المملكة والتي من ضمنها تطوير وتنمية قطاعات الحج والعمرة والسياحة في ظل ما تشهده المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من مشاريع استراتيجية ملهمة وبرامج تنموية شاملة في هذه القطاعات يحرص الناقل الوطني على مواكبتها ببرامج تطوير وتنمية لتوفير خدمات النقل الجوي وفق أفضل المستويات وأحدث الممارسات العالمية وذلك عبر تحديث الأسطول الذي أصبح واحدا من أحدث الأساطيل على مستوى العالم حيث يجري تحديثه بأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم وتم خلال السنوات الثلاث الماضية استلام أكثر من 80 طائرات متنوعة الأحجام من شركتي إيرباص وبوينج ويجري استلام المزيد من الطائرات هذا العام والأعوام القليلة المقبلة وفق اتفاقيات سبق الإعلان عنها.