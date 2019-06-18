الإقتصاد

“البيئة”: 9 أشهر مهلة لطلبات تملّك الأراضي المخصصة

كتبه صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1440 هـ      18 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان أن التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، مشيراً إلى أن آخر موعد لذلك سيكون 16 / 6 / 1441هـ .

وبين المهندس اللحيدان أن الوزارة ستشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم.

صحيفة البلاد

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