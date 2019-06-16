مصرع 5 أشخاص جراء اصطدام قطار بسيارة في بولندا

وارسو : وكالات

لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر اصطدام قطار بسيارة جنوب غرب بولندا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية اليوم.

وقالت مصادر إعلامية بولندية نقلاً عن الشرطة: “إن الضحايا الخمس كانوا على متن السيارة، مضيفة أن السيارة كانت تعبر القضبان الحديدية عندما صدمها قطار بالقرب من بلدة نوفا فيش كونسيكا”.

وأوضحت أن الأشخاص الخمسة توفوا في موقع الحادث، فيما لم يتعرض أي من ركاب القطار المئتين أو طاقم القطار لأي أذى.

من جهته، ذكر مشغل السكك الحديدية البولندية، أن إشارات مرور القضبان كانت تعمل بشكل طبيعي وقت الاصطدام، وتم تعليق حركة المرور على خط القطارات عدة ساعات بعد الحادث.