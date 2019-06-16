البرهان يلتقي الأمين العام للجامعة العربية

الخرطوم : واس

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان, بالخرطوم اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور السودان حاليًا.

وقدم البرهان شرحًا مفصلًا حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

من جانبه، أوضح أبو الغيط في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الجامعة العربية ستركز في المرحلة المقبلة على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي يجنبه الصراعات.