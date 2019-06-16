ألمانيا تلغي قرارات لجوء لنحو 600 أجنبي

برلين : وكالات

ألغت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا، قرارات لجوء لنحو 600 أجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وفي المقابل، ظل وضع الإقامة قائمًا في أكثر من 98 % من إجمالي حالات إجراءات سحب وإلغاء (وضع اللجوء) البالغ عددها 32667، التي تم البت فيها من قبل الهيئة خلال هذه الفترة الزمنية. وبحسب البيانات، فقد 114 شخصًا الحق في الحماية، لأنهم أعطوا بيانات خاطئة خلال إجراءات اللجوء. وشملت أغلب حالات الإلغاء أشخاصًا تم تسجيلهم لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين كسوريين أو عراقيين. ولم تتلق النائبة البرلمانية ردًا على السؤال عن المدة التي تستغرقها إجراءات سحب وضع اللجوء في المتوسط.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية أن ذلك “لا يتم تسجيله إحصائيًا”.