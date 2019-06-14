الدولية

بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time10 / شوال / 1440 هـ      14 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة: “إنه يدعم وجهة النظر الأمريكية التي حملت إيران مسؤولية الهجمات التي وقعت أمس، على ناقلتي نفط في خليج عُمان “.

وذكر هانت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترًا كبيرًا بالفعل”.

وأشار إلى أنه اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مضيفًا أنه “بينما سنجري تقييمنا الخاص بجدية وعناية، فمن الواضح أن نقطة انطلاقنا هي تصديق حلفائنا الأمريكيين”.

يشار إلى أن الوزير بومبيو، حمّل إيران المسؤولية عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس.

ابراهيم عبد الغفار

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