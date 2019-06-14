انطلاق أكبر تجمع للغواصين لإكتشاف ثروات البحر الأحمر

المدينة المنورة ـ خالد سعيد باحكم

تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع اليوم مهرجان “الغوص السياحي” بقصر المصمك في شرم ينبع ويستمر حتى يوم 17 الجاري وتشمل فعاليات المهرجان مسرح البحر، والأمسيات الفنية، ومعارض متخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي, إلى جانب برنامج اكتشف الأعماق, والغواصة الزجاجية, وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة “أيونا”، وورشة عمل لتصوير الأعماق.



وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي, أن مهرجان “الغوص السياحي يهدف إلى التسويق لينبع كعاصمة للغوص وإيجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين وبين أن مهرجان “الغوص السياحي” يعد أول مهرجان يعنى بالغوص بالمحافظة التي تزخر بعدد من مواقع الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبيه تتفرد بها مياه البحر الأحمر خاصة ينبع,

مبينًا أن القائمين على المهرجان يعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به. يذكر أن إقامة مهرجان “الغوص السياحي” بينبع يدعم السياحة كرافد مهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030. وتمتاز منطقة الشرم باعتدال المناخ وبيئتها الجميلة، ويقصدها السياح من داخل وخارج المملكة لممارسة رياضة الغوص واكتشاف أعماق البحر الأحمر.