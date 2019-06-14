إعادة ترميم متحف جازان

جازان ــ البلاد

أوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الآثار والمتاحف المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن إعادة ترميم متحف منطقة جازان يأتي في إطار الحفاظ على مورث المنطقة والتعريف بالقطع الأثرية لتعريف الأجيال اللاحقة بها .

وكان الكبيسي قد استمع بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المهندس عبده بن مناجي قُطر إلى شرح مفصل عن المتحف وتصميمه، وأكد أهمية إنجاز مشروع الترميم في الوقت المحدد له بجودة عالية، والحفاظ على الطابع العمراني للمواقع التاريخية وتوظيفها لإقامة الفعاليات.

وبيّن أن مشروع متحف جازان، يهدف إلى عرض التراث المادي للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مركز ثقافي وعلمي يعتني بالتراث والآثار والعادات والتقاليد، وإقامة أنشطة ثقافية وعلمية وجمع وحفظ القطع الأثرية، والعناصر المعمارية القديمة ومعالجة ترميم الآثار بطريقة فنية.